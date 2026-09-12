Ante el llamado que lanzó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para conformar una alianza para frenar a Morena, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, ya respondió.

“Nos convocan al barco que se hunde y a la política de siempre. No acudiremos” Gibrán Ramírez

A través de una publicación, el legislador federal rechazó de forma contundente la posibilidad de formar un bloque aliancista, pues dijo que es un llamado hecho por la política tradicional.

Cabe destacar que rumbo a las elecciones 2027, Alessandra Rojo de la Vega pidió que todos toda la oposición se sume a una alianza para evitar que Morena tome el poder en la alcaldía Cuauhtémoc.

Gibrán Ramírez rechaza propuesta de alianza de Rojo de la Vega

Tras el arranque formal del proceso electoral 2027, diversos perfiles de oposición han planteado la necesidad de establecer una alianza que permita frenar a Morena y sus aliados.

Así fue el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien pidió a todos los frentes opositores considerar la posibilidad de unirse, sin embargo, Gibrán Ramírez la descartó.

En su mensaje, el diputado federal de Movimiento Ciudadano señaló que la convocatoria es para que se sumen a lo que dijo, es un “barco que se hunde y a la política de siempre”.

Gibrán Ramírez responde a llamado de conformar alianza lanzado por Alessandra Rojo de la Vega (@gibranrr/X)

En ese sentido, Gibrán Ramírez sentenció que no acudirán, toda vez que resaltó que el proyecto de Movimiento Ciudadano permitirá demostrar que es posible ejercer la política de forma distinta.

Al concluir su respuesta al llamado de Alessandra Rojo de la Vega, resaltó que contrario a las prácticas de los partido tradicionales, ellos harán “política cercana, seria, realista”.

Alessandra Rojo de la Vega llamó a una alianza opositora

En busca de frenar a Morena en las elecciones 2027, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, convocó a construir una alianza opositora que trascienda a los partidos e integre a la ciudadanía.

Entrevistada en ADN Noticias, sostuvo que el país enfrenta una encrucijada determinante y advirtió que hay un “riesgo” de retroceder hacia modelos autocráticos similares a los de Cuba y Venezuela.

“Para mí el 27 es fundamental, es un momento en donde tenemos que decidir si le entramos y participamos para salvar a nuestro país” Alessandra Rojo de la Vega

Por eso, apeló incluso al sector abstencionista que superó los 40 millones de personas en los pasados comicios federales y subrayó la urgencia de articular nuevos liderazgos capaces de agrupar a quienes no acudieron a las urnas.