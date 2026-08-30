Santos vs Tigres continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX con empate por marcador 0-0.

El partido Santos vs Tigres fue uno de los tres juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Santos 0-0 Tigres.

Santos vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Santos vs Tigres de la Jornada 6 de la Liga MX, ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador en el encuentro disputado en el Estadio TSM.

Con este resultado los Guerreros sumaron su primer punto en el Apertura 2026, mientras que los felinos llegaron a 5 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Tigres en la Liga MX?

Santos y Tigres jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga MX, Santos visitará a Cruz Azul el domingo 6 de septiembre, mientras que Tigres enfrentará al Necaxa el sábado 5 de septiembre.