La Cámara de Senadores eligió a Higinio Martínez como próximo presidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura.

Higinio Martínez fue electo por una votación unánime, compartió el morenista Ignacio Mier Velasco.

Su primera sesión al frente del Senado será el próximo 1 de septiembre cuando se inicien las actividades legislativas.

Higinio Martínez es el nuevo presidente de Senado

El domingo 30 de junio se determinó que Higinio Martínez será el nuevo dirigente de la mesa directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Higinio Martínez contaba con el respaldo de Morena y sustituirá a Laura Itzel Castillo Juárez, quien fue dirigente de la actual legislatura.

El senador mexiquense ya había expresado su confianza en el apoyo de los senadores morenistas, así como de todos los grupos parlamentarios.

Higinio Martínez (Michelle Rojas)

Morena eligió a Higinio Martínez de forma unánime y compitió con:

Óscar Canto Zetina

Manuel Huerta Ladrón Guevara

Gerardo Fernández Noroña

La designación a Higinio Martínez deberá ser ratificada por el pleno del Senado e iniciará sus actividades legislativas el próximo martes 1 de septiembre.

En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano #Unidadytransformación pic.twitter.com/Kx38ANkgrF — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 30, 2026

Higinio Martínez cuenta con una extensa trayectoria política

La carrera política de Higinio Martínez lo llevó a ser presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones, durante el periodo de 2003-2006 y 2006-2018.

Fue candidato a gobernador del Edomex y en 2023 fue nombrado jefe de gabinete de la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

Higino Martínez es militante de Morena y representante del Estado de México en el Senado.

Es médico cirujano por la UNAM y ha estado involucrado en la política desde joven, por lo que ha sido diputado local y senador.