Pachuca vs Chivas abrieron la actividad sabatina en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado final de empate.

El partido Pachuca vs Chivas fue el primero de cuatro programados para el sábado 28 de agosto como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.

Marcador: Pachuca 1-1 Chivas

Pachuca vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Chivas salió en busca de su cuarta victoria con el objetivo de acercarse al liderato del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Pachuca llegó con 4 puntos en la parte baja de la tabla de posiciones de la competencia.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 6 Pachuca vs Chivas:

Minuto 3: Gol de Roberto Alvarado. El Piojo anotó el Chivas 1-0 Pachuca tras una gran jugada por la banda izquierda hecha por Hugo Camberos.

Minuto 79: Gol de Salomón Rondón para poner el Pachuca 1-1 Chivas por la vía del penalti.

Roberto Alvarado le había dado la ventaja a Chivas (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Chivas en la Liga MX?

Pachuca y Chivas vuelven a jugar en la Jornada 7 de la Liga MX, que inicia el viernes 2 de septiembre y en uno de los dos partidos programados, Pachuca visita al FC Juárez.

Chivas, por su parte, visitará al San Luis el sábado 5 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 del Apertura 2026.