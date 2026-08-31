Rayados vs San Luis continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX con una sorpresiva derrota de los regios 3 goles a 1.

El partido Rayados vs San Luis fue uno de los dos juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

San Luis dio una de las grandes sorpresas de la jornada al llevarse la victoria 3-1 con goles de David Rodríguez, Rafa Llorente y Oscar Macías. Por Rayados descontó Hugo Cuypers.

Marcador del partido: Rayados 1-3 San Luis.

Rayados vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Rayados vs San Luis de la Jornada 6 de la Liga MX, los potosinos dieron el batacazo y se llevaron la victoria 3-1 en el Estadio BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayados vs San Luis:

Minuto 5: Gol de David Rodríguez (San Luis)

Minuto 36: Gol de Rafa Llorente (San Luis)

Minuto 73: Gol de Hugo Cuypers (Monterrey)

Minuto 79: Gol de Oscar Macías (San Luis)

Con este resultado los Rayados se quedó con 9 puntos en el noveno lugar de la tabla general, mientras que San Luis sumó su primera victoria y llegó a seis unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y San Luis en la Liga MX?

Rayados y San Luis jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

Rayados visitará al Querétaro el sábado 5 de septiembre, mientras que San Luis enfrentará a Chivas el sábado 5 de septiembre.