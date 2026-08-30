El colectivo Madres Buscadoras de Sonora condenó el atentado cometido contra la activista Alma Rosa Rojo Medina, parte del colectivo Las Voces Unidas por la Vida, registrado en Culiacán, Sinaloa, y exigieron justicia.

Ceci Flores, del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que no puede seguir viviendo bajo amrnazas, agresiones y miedo al hacer el trabajo de las autoridades.

“Desde Madres Buscadoras de Sonora condenamos enérgicamente el atentado cometido en contra de la compañera Alma Rosa, integrante del colectivo Las Voces Unidas por la Vida, ocurrido en Culiacán, Sinaloa... exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que investiguen estos hechos, garanticen la seguridad y protección de nuestra compañera Alma Rosa y de todas las integrantes de colectivos de búsqueda” Ceci Flores. Madres Buscadoras de Sonora

“Ni una buscadora más en riesgo” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fueron las consignas manifestadas por las madres buscadoras.

Buscadoras exigen protección para activistas

Madres Buscadoras de Sonora exigieron que se investigue el ataque contra la activista Alma Rosa y los que se han registrado contra todas las integrantes de colectivos de búsqueda.

De la misma manera exigieron que se garantice la seguridad y protección de la activista Alma Rosa, del colectivo de búsqueda de Sinaloa.

El mensaje fue dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno tras el ataque a balazos el junto a aus hija Estela Ortiz de Toledo.

Buscadoras piden frenar agresiones contra activistas

Las Madres Buscadoras de Sonora, así como otros colectivos, exigieron que frenen las agresiones contra las madres buscadoras.

Señalaron que buscar a sus esposos, hijos, hermanos y seres queridos no debería costarles la vida.