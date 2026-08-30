América vs Puebla continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX con una victoria azulcrema por 2-0.

El partido América vs Puebla fue uno de los tres juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: América 2-0 Puebla.

América vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido América vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX, los poblanos no pudieron hacerle daño a los azulcremas en el Estadio Banorte.

Así fueron los goles del partido América vs Puebla:

Minuto 24: Gol de Icarus (América)

Minuto 77: Gol de Brian Rodríguez (América)

Con este resultado los de Coapa llegaron a 16 puntos y de momento se colocan primeros de la tabla general, mientras que Puebla es octavo momentáneo con 10 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar América y Puebla en la Liga MX?

América y Puebla jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga MX, América recibirá a Tijuana el sábado 5 de septiembre, mientras que Puebla enfrentará al Toluca viernes 4 de septiembre.