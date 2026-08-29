Tijuana vs Pumas continuaron con la actividad en la Liga MX este viernes 28 de agosto en el Estadio Caliente.

La Liga MX vio rodar el balón, donde el Tijuana vs Pumas terminó en victoria para la escuadra de los Xolos.

Marcador: Tijuana 2-0 Pumas.

Tijuana vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX, ambas escuadras protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria local con marcador de 2-0.

Una victoria de Tijuana sobre Pumas, que los acerca a los primeros puestos de la Liga MX para intentar clasificar dentro de los primeros 8 lugares.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 6 Tijuana vs Pumas:

Minuto 53: Gol de Gilberto Mora (Tijuana)

Minuto 81: Gol de Gilberto Mora (Tijuana)

¿Contra quién vuelven a jugar Tijuana y Pumas en la Liga MX?

Tijuana visitará al América en la Jornada 7 de la Liga MX.

Pumas por su parte, enfrentará a León con el objetivo de buscar los tres puntos.