Cristhian Pacheco ganó el Maratón de la Ciudad de México (CDMX) 2026 en la rama varonil.

Con un recorrido de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, el corredor originario de Perú corrió cerca de 42.195 kilómetros este domingo 30 de agosto en CDMX.

Su arranque en el maratón de la CDMX inició desde Ciudad Universitaria y concluyó hasta el Zócalo.

Cristhian Pacheco gana el Maratón CDMX 2026 en la rama varonil (Especial)

¿Quién ganó el segundo lugar en el Maratón CDMX 2026?

Después de que Cristhian Pacheco cruzara por la línea de meta del Maratón CDMX 2026, le siguieron como segundo lugar y tercero:

Anbesa Lencho, originario de Etiopía, con 2 horas, 11 minutos y 25 segundos

Balew Yihunie ,también de Etiopía, con 2 horas, 11 minutos y 58 segundos

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Así quedó el Top 3 de la rama varonil:



🥇 Cristhian Simeon Pacheco Mendoza 🇵🇪 — 2:10:03

🥈 Anbesa Lencho Tefaye 🇪🇹 — 2:11:25

🥉 Balew Yihunie Derseh 🇪🇹 — 2:11:58#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/9dzDyHN97k — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 30, 2026

¿Cómo quedó la rama femenil en el Maratón CDMX 2026?

La ganadora de la rama femenil del Maratón CDMX 2026 fue la etíope Alemtsehay Asefa, quién cruzó la meta tras 2 horas, 29 minutos y 30 segundos.

Mientras que el segundo lugar fue para Kidsan Alema con 2 horas, 32 minutos y 23 segundos.

Y el tercer lugar fue para Tefera Kolole Mekashu con 2 horas 34 minutos y 4 segundos.

Alemtsehay Asefa Kasegn gana el Maratón CDMX 2026 en la rama femenil (Especial)

Mexicanos ganan en silla de ruedas en el Maratón CDMX 2026

Por su parte, los connacionales ganaron la categoría en silla de ruedas de este Maratón CDMX 2026.

Del lado femenil, la ganadora fue Brenda Osnaya, quién consiguió el primer lugar por segundo año consecutivo.

Este año, llegó a la meta con un tiempo de una hora, 47 minutos y 4 segundos.

Brenda Osnaya gana el Maratón CDMX 2026 en la rama femenil silla de ruedas (Especial)

En el caso de la rama varonil el ganador fue el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien consiguió el primer lugar con un tiempo de una hora, 39 minutos y 12 segundos.