Toluca vs FC Juárez continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX con una victoria de los Diablos Rojos por 4-0.

El partido Toluca vs FC Juárez fue uno de los dos juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Los Diablos no tuvieron rival ante el FC Juárez, equipo al que terminaron goleando con tantos de Helinho, autogol de Jesús Murillo, Oswaldo Virgen y Federico Viñas.

Marcador del partido: Toluca 4-0 FC Juárez.

Toluca vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Toluca vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga MX, los fronterizos no pudieron hacerle daño a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

Así fueron los goles del partido Toluca vs FC Juárez:

Minuto 10: Gol de Helinho (Toluca)

Minuto 34: Autogol de Jesús Murillo (FC Juárez)

Minuto 73: Gol de Oswaldo Virgen (Toluca)

Minuto 79: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Con este resultado los Diablos Rojos llegaron a 13 puntos y de momento se colocan segundos de la tabla general, mientras que FC Juárez es el último lugar con 0 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y FC Juárez en la Liga MX?

Toluca y FC Juárez jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX en los próximos días.

Toluca hará una pausa en la Liga MX para enfrentar a León en la Leagues Cup el miércoles 2 de septiembre, mientras que FC Juárez recibirá a Pachuca viernes 4 de septiembre.