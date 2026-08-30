Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Pronóstico es 3-0 para los regios. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs San Luis: Pronóstico de la Jornada 6 de la Liga MX
Rayados 3-0 San Luis es el pronóstico del partido en la Jornada 6 del Apertura 2026.
Pronóstico: Rayados 3-0 San Luis
Rayados vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs San Luis, en la Jornada 6 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Santos vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria
- Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge
- Delanteros: Geraldino y Duarte
Rayados vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 20:00 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX