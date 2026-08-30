Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Pronóstico es 3-0 para los regios. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs San Luis: Pronóstico de la Jornada 6 de la Liga MX

Rayados 3-0 San Luis es el pronóstico del partido en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Pronóstico: Rayados 3-0 San Luis

Rayados vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs San Luis, en la Jornada 6 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria

Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge

Delanteros: Geraldino y Duarte

Rayados vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 20:00 horas por YouTube y ViX.