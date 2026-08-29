Necaxa vs Cruz Azul iniciaron con la actividad en la Liga MX este viernes 28 de agosto en el Estadio Victoria.

La Liga MX vio rodar el balón, donde el Necaxa vs Cruz Azul terminó en empate para ambos equipos.

Marcador: Necaxa 1-3 Cruz Azul.

Necaxa vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga MX, ambas escuadras protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria visitante con marcador de 1-3.

Una victoria de Cruz Azul sobre Necaxa, los acerca a los primeros puestos de la Liga MX para intentar clasificar dentro de los primeros 8 lugares.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 6 Necaxa vs Cruz Azul:

Minuto 23: Gol de Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Minuto 46: Gol de Nicolás Ibáñez (Cruz Azul)

Minuto 53: Gol de Willer Ditta (Cruz Azul)

Minuto 83: Gol de Miguel Emilio Rodríguez (Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Cruz Azul en la Liga MX?

Necaxa enfrentará a Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX.

Cruz Azul por su parte, recibirá a Santos con el objetivo de buscar los tres puntos.