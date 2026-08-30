Coyote vs Acme poco a poco se está posicionando en la taquilla mundial, pues tan solo en México ha logrado el primer lugar de recaudación, además de tener el segundo puesto a nivel mundial.

No solo eso, Coyote vs Acme superó sin mucho esfuerzo a La Guerra de los Últimos, y solo quedó detrás de Spider-Man: Un Nuevo Día.

Coyote vs Acme es primer lugar en México y segundo en la taquilla mundial

Contando con un apoyo destacado de los fans, Coyote vs Acme se colocó en el primer lugar de taquilla en México con más de 50 millones de pesos; la cifra oficial de CANACINE será dada a conocer en los próximos días.

Esto demuestra el apoyo que Coyote vs Acme está teniendo en nuestro país, lo cual le asegura un buen recorrido a nivel local como otras películas menores, dígase Flow, Mi amigo robot o Memorias de un caracol.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

Por su parte, a nivel mundial, Coyote vs Acme se colocó en segundo lugar con 15 mdd (255 mdp), aunque hay que mencionar que esto solo está contabilizando la taquilla en Estados Unidos.

De momento, aún no hay datos de sus números en todo el mundo. Se espera una buena recepción, pues ya es considerada la película con mayor recaudación de Ketchup Entertainment.

No obstante, necesita 150 mdd (2.5 mil mdp) para ser un éxito , algo que podría lograr si mantiene este impulso inicial y si no sufre por los estrenos de Resident Evil y La Isla Olvidada a mediados de septiembre.

Coyote vs Acme aplasta a La Guerra de los Últimos en la taquilla

El estreno fuerte de la semana supuestamente era La Guerra de los Últimos; sin embargo, no pudo hacer nada en contra de Coyote vs Acme, ya que solo logró 6 mdd (102 mdp) en taquilla.

Lo cual también nos indica que Coyote vs Acme está llamando más la atención que una obra de un director consagrado.

Este es un descalabro más para Ridley Scott en su historia reciente, ya que la película costó 70 mdd (1.1 mil mdp) y necesita 210 mdd (3.5 mil mdp) para ser un éxito.

Viendo este panorama, esta podría ser la última película del director, ya que es poco probable que los estudios le den un nuevo proyecto en los próximos años.

La Guerra de los Últimos (Disney)

Spider-Man: Un Nuevo Día sigue dominando la taquilla a pesar de Coyote vs Acme

Sin lugar a dudas, la película de agosto fue Spider-Man: Un Nuevo Día, la cual superó en taquilla a Coyote vs Acme con 22 mdd (374 mdp), además de un acumulado de 2.3 mil mdd (39 mil mdp).

De momento, Spider-Man: Un Nuevo Día se coloca como la película más taquillera de 2026, en espera de lo que puedan hacer Dune Part 3 y Avengers: Doomsday en diciembre de este mismo año.

Aunque también queda por ver si la película de Peter Parker se mantiene en cartelera en septiembre ante el estreno de Resident Evil, que también es producida por Sony.

Si logra superar ese obstáculo, podríamos verla sumando algunos millones más para su causa en las siguientes semanas.