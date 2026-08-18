La Jornada 4 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a San Luis.

  1. América | 10 puntos
  2. Tijuana | 10 puntos
  3. Rayados | 9 puntos
  4. Atlas | 9 puntos
  5. Toluca | 7 puntos
  6. Pumas | 7 puntos
  7. Puebla | 7 puntos
  8. Querétaro | 7 puntos
  9. Chivas | 7 puntos
  10. Cruz Azul | 6 puntos
  11. León | 6 puntos
  12. Necaxa | 6 puntos
  13. Atlante | 5 puntos
  14. Pachuca | 3 puntos
  15. San Luis | 2 puntos
  16. Tigres | 1 punto
  17. Santos | 0 puntos
  18. FC Juárez | 0 puntos

Tijuana también suma 10 puntos, mientras que Rayados y Atlas suman nueve unidades tras la Jornada 4 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el viernes 21 de agosto y se completará el domingo 23 de agosto, con duelos destacados como Chivas vs Tijuana y Cruz Azul vs Atlas.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de América y Rayados, mientras que Puebla sorprendió a Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX:

  • Atlante 0-0 Toluca
  • Pumas 0-0 Querétaro
  • América 3-0 San Luis
  • Santos 0-1 Chivas
  • Tijuana 2-1 Cruz Azul
  • Necaxa 1-2 León
  • Pachuca 1-2 Puebla
  • Rayados 6-1 FC Juárez
  • Atlas 2-1 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 21 agosto al domingo 23 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:

Viernes 21 de agosto

  • Tigres vs Atlante | 19:00 horas
  • León vs Rayados | 19 horas
  • FC Juárez vs América | 21:00 horas
  • Querétaro vs Toluca | 21:10 horas

Sábado 22 de agosto

  • Chivas vs Tijuana | 17:07 horas
  • Puebla vs Santos | 19:00 horas
  • Cruz Atlas | 21:00 horas

Domingo 23 de agosto

  • San Luis vs Pachuca | 19:00 horas
  • Pumas vs Necaxa | 21:00 horas