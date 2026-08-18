La Jornada 4 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a San Luis.

América | 10 puntos Tijuana | 10 puntos Rayados | 9 puntos Atlas | 9 puntos Toluca | 7 puntos Pumas | 7 puntos Puebla | 7 puntos Querétaro | 7 puntos Chivas | 7 puntos Cruz Azul | 6 puntos León | 6 puntos Necaxa | 6 puntos Atlante | 5 puntos Pachuca | 3 puntos San Luis | 2 puntos Tigres | 1 punto Santos | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos

Tijuana también suma 10 puntos, mientras que Rayados y Atlas suman nueve unidades tras la Jornada 4 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el viernes 21 de agosto y se completará el domingo 23 de agosto, con duelos destacados como Chivas vs Tijuana y Cruz Azul vs Atlas.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de América y Rayados, mientras que Puebla sorprendió a Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX:

Atlante 0-0 Toluca

Pumas 0-0 Querétaro

América 3-0 San Luis

Santos 0-1 Chivas

Tijuana 2-1 Cruz Azul

Necaxa 1-2 León

Pachuca 1-2 Puebla

Rayados 6-1 FC Juárez

Atlas 2-1 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 21 agosto al domingo 23 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:

Viernes 21 de agosto

Tigres vs Atlante | 19:00 horas

León vs Rayados | 19 horas

FC Juárez vs América | 21:00 horas

Querétaro vs Toluca | 21:10 horas

Sábado 22 de agosto

Chivas vs Tijuana | 17:07 horas

Puebla vs Santos | 19:00 horas

Cruz Atlas | 21:00 horas

Domingo 23 de agosto