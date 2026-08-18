La Jornada 4 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a San Luis.
- América | 10 puntos
- Tijuana | 10 puntos
- Rayados | 9 puntos
- Atlas | 9 puntos
- Toluca | 7 puntos
- Pumas | 7 puntos
- Puebla | 7 puntos
- Querétaro | 7 puntos
- Chivas | 7 puntos
- Cruz Azul | 6 puntos
- León | 6 puntos
- Necaxa | 6 puntos
- Atlante | 5 puntos
- Pachuca | 3 puntos
- San Luis | 2 puntos
- Tigres | 1 punto
- Santos | 0 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Tijuana también suma 10 puntos, mientras que Rayados y Atlas suman nueve unidades tras la Jornada 4 del Apertura 2026.
La próxima fecha arranca el viernes 21 de agosto y se completará el domingo 23 de agosto, con duelos destacados como Chivas vs Tijuana y Cruz Azul vs Atlas.
Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de América y Rayados, mientras que Puebla sorprendió a Pachuca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX:
- Atlante 0-0 Toluca
- Pumas 0-0 Querétaro
- América 3-0 San Luis
- Santos 0-1 Chivas
- Tijuana 2-1 Cruz Azul
- Necaxa 1-2 León
- Pachuca 1-2 Puebla
- Rayados 6-1 FC Juárez
- Atlas 2-1 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 5 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 21 agosto al domingo 23 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:
Viernes 21 de agosto
- Tigres vs Atlante | 19:00 horas
- León vs Rayados | 19 horas
- FC Juárez vs América | 21:00 horas
- Querétaro vs Toluca | 21:10 horas
Sábado 22 de agosto
- Chivas vs Tijuana | 17:07 horas
- Puebla vs Santos | 19:00 horas
- Cruz Atlas | 21:00 horas
Domingo 23 de agosto
- San Luis vs Pachuca | 19:00 horas
- Pumas vs Necaxa | 21:00 horas