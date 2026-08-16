Pumas vs Querétaro continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX con un empate sin goles.

El partido Pumas vs Querétaro fue el primero de tres juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Pumas vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido Pumas vs Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX, los felinos no pudieron hacerle daño a los Gallos Blancos que visitaron Ciudad Universitaria con el objetivo de sacar puntos.

Con este resultado los del Pedregal llegaron a 7 puntos y de momento se colocan sextos en la tabla general, mientras que Querétaro es séptimo con 7 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Querétaro en la Liga MX?

Pumas y Querétaro jugarán la Jornada 5 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga MX, Pumas recibirá a Necaxa el domingo 23 de agosto, mientras que Querétaro enfrentará a Toluca el sábado 22 de agosto.