Santos vs Chivas continuaron con la actividad en la Liga MX este domingo 16 de agosto.

Santos vs Chivas terminó a favor del equipo rojiblanco se enfrentaron en la Jornada 4 de la Liga MX tras su eliminación en Leagues Cup.

Ricardo Marín le dio el triunfo al Rebaño Sagrado, segundo para el equipo de Gabriel Milito.

Marcador: Santos 0-1 Chivas.

Santos vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido Santos vs Chivas de la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo de la Comarca y los de Guadalajara protagonizaron un duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 0-1.

Un triunfo valioso para los dirigidos por Gabriel Milito, que, los tiene en la pelea por los puestos de calificación del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 4 Santos vs Chivas:

Minuto 75: Gol de Ricardo Marín (Chivas)

¿Contra quién vuelven a jugar Santos y Chivas en la Liga MX?

Santos disputará la Jornada 5 de la Liga MX ante Puebla.

Chivas, por su parte, enfrentará a Tijuana en la próxima jornada del Apertura 2026.