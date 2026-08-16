Rayados 6-1 FC Juárez fue el marcador en el Estadio BBVA de Monterrey, como parte de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Marcador: Rayados 6-1 FC Juárez

Rayados vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026

En el partido Rayados vs FC Juárez de la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo Monterrey fue muy superior a los Bravos de la frontera, que no pudieron dar la pelea en el marcador.

Así fueron los 7 goles del partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 Rayados vs FC Juárez:

Minuto 6: Gol de Luca Orellano | Rayados 1-0 FC Juárez

Minuto 15: Gol de Diego Rossi | Rayados 2-0 FC Juárez

Minuto 29: Gol de Hugo Cuypers | Rayados 3-0 FC Juárez

Minuto 32: Gol de Oscar Estupiñán | FC Juárez 1-4 Rayados

Minuto 45+3: Gol de Orbelín Pineda | Rayados 4-1 FC Juárez

Minuto 62: Gol de Lucas Ocampo | Rayados 5-1 FC Juárez

Minuto 90+2: Gol de Jorge Rodríguez | Rayados 6-1 FC Juárez

Diego Rossi volvió a anotar para los Rayados de Monterrey (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y FC Juárez en la Liga MX?

Rayados disputará la Jornada 5 de la Liga MX ante León el próximo sábado 22 de agosto.

FC Juárez, por su parte, jugará la Jornada 4 de la Liga MX en casa ante las Águilas del América, el viernes 21 de agosto.