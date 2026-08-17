América vs San Luis continuaron con la actividad en la Liga MX este domingo 16 de agosto.

La Liga MX vio rodar el balón, donde el América vs San Luis terminó a favor del equipo de Coapa.

Marcador: América 3-0 San Luis.

América vs San Luis: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido América vs San Luis de la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo de fronterizo protagonizaron un duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

Un triunfo valioso para el conjunto azulcrema, que, los tiene en la pelea por el Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 4 América vs San Luis:

Minuto 26: Gol de Raphael Veiga (América)

Minuto 52: Gol de Óscar Perea (América)

Minuto 66: Gol de Diego Arriaga (América)

¿Contra quién vuelven a jugar América y San Luis en la Liga MX?

América disputará la Jornada 5 de la Liga MX ante FC Juárez.

San Luis, por su parte, enfrentará al Pachuca en la próxima jornada del Apertura 2026.