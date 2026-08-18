Isaac del Toro volverá a la bicicleta en el Tour de Alemania 2026. El prólogo de la carrera es el miércoles 19 de agosto a las 6:00 horas por Claro Sports.

Después de terminar de manera accidentada la Clásica de Hamburgo, en la que sufrió una caída, Isaac del Toro está listo para buscar un buen resultado en el Tour de Alemania 2026.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Prólogo

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 26 kilómetros

Sede: Bad Orb – Bad Orb

Transmisión: Claro Sports

Isaac Del Toro es uno de los ciclistas estelares en la Clásica de Hamburgo 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: Día para ver el prólogo del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro correrá el prólogo del Tour de Alemania 2026 el miércoles 19 de agosto.

Isaac del Toro: Hora para ver el prólogo del Tour de Alemania 2026

A partir de las 6:00 horas inicia el prólogo del Tour de Alemania 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver el prólogo del Tour de Alemania 2026

Claro Sports transmite el Tour de Alemania 2026, en el que Isaac del Toro será líder del UAE Team.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Prólogo

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 26 kilómetros

Sede: Bad Orb – Bad Orb

Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido del prólogo del Tour de Alemania 2026

El prólogo del Tour de Alemania 2026 que correrá Isaac del Toro es una contrarreloj individual corta y explosiva de 2.6 kilómetros en la localidad termal de Bad Orb.

A pesar de su reducida longitud, el recorrido no es completamente llano e incluye dificultades técnicas.

El recorrido transcurre en el centro urbano y alrededores de Bad Orb, utilizando calles estrechas y giros que demandan gran habilidad técnica.