La Jornada 3 del Apertura 2026 continuó con el partido Atlas vs Tigres este sábado 15 de agosto, duelo que terminó con victoria para el cuadro regio rojinegro.

El partido Atlas vs Tigres fue uno de los tres que se jugaron este sábado como parte del Apertura 2026, con el Estadio Jalisco como escenario.

Marcador: Atlas 2-1 Tigres

Atlas vs Tigres: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Atlas ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX, pero Tigres era un sinodal de primer nivel para los Rojinegros en la Jornada 4.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Tigres

Minuto 2: Manuel Capasso anota el 1-0 para Atlas

Minuto 22: Juan Brunetta empata 1-1 para Tigres

Minuto 81: Luis Esteves le da el triunfo 2-1 al Atlas

Atlas ha tenido un buen inicio de torneo (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Tigres?

Atlas visitará el 22 de agosto al Cruz Azul en la Jornada 5 de la Liga MX, uno de los rivales más complicados en el futbol mexicano.

Atlas se meterá al Estadio Banorte con el objetivo de llegar a 12 puntos para mantenerse en los primeros lugares de la competencia.

Tigres abrirá la Jornada 5 de la Liga MX el viernes 21 de agosto cuando reciba al Atlante en el Estadio Universitario.