Puebla y Chivas abrieron la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX con empate a un gol en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El partido Puebla vs Chivas fue el primero de tres programados para el viernes 31 de julio como parte de la Jornada 3 de la Liga MX.

Marcador: Puebla 1-1 Chivas

Puebla vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Chivas jugó por primera vez en el torneo como visitante, en busca de su segunda victoria tras vencer al FC Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2026.

Por su parte, Puebla cayó ante Cruz Azul en la Jornada 2 y venció en el arranque del torneo al FC Juárez, ambos partidos como visitante.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 Puebla vs Chivas:

Minuto 26: Gol de Eduardo Mustre (Puebla)

Minuto 63: Gol de Roberto Alvarado (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Chivas?

Puebla y Chivas, al igual que todos los equipos de la Liga MX jugarán la primera fase de la Leagues Cup, por lo que el Apertura 2026 se detendrá un par de semanas.

En la Leagues Cup, Chivas visita a LAFC el miércoles 5 de agosto en la jornada 1, mientras que Puebla también jugará en Estados Unidos, pero en la cancha del Portland Timbers, el jueves 6 de agosto.