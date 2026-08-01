FC Juárez vs Pumas cerraron con las acciones este viernes 31 de juli en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX con una goleada felina en la frontera.

El partido FC Juárez vs Pumas fue el tercero de tres juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Pumas buscaba su segundo triunfo, mientras que el FC Juárez salió por su primer punto en el torneo.

Marcador: FC Juárez 1-5 Pumas.

FC Juárez vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

En el partido FC Juárez vs Pumas de la Jornada 3 de la Liga MX, los felinos le pasaron por encima a unos Bravos que poco pudieron hacer ante la superioridad de los capitalinos.

Con este resultado los del Pedregal llegaron a 6 puntos y de momento se colocan segundos en la tabla general, mientras que Juárez es último con 0 puntos.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 FC Juárez vs Pumas:

Minuto 18: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 22: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 40: Gol de Robert Morales (Pumas)

Minuto 45+4: Gol de José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Minuto 48: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 83: Gol de Guillermo Martínez (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Pumas en la Liga MX?

FC Juárez y Pumas, como todos los equipos de la Liga MX jugarán la primera fase de la Leagues Cup, por lo que el Apertura 2026 se detendrá un par de semanas.

En la Leagues Cup, Pumas visita al Charlotte el miércoles 4 de agosto en la Jornada 1, mientras que FC Juárez también jugará en Estados Unidos, pero en la cancha del Minnesota.