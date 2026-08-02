Querétaro vs Tigres fue el partido con el abrió la actividad sabatina de la Jornada 3 de la Liga MX, como parte del torneo de Apertura 2026, duelo que terminó con triunfo 3-2 para los Gallos Blancos.

El Estadio La Corregidora recibió la visita de Tigres, que llegó sin un técnico oficial, para encarar al Querétaro este sábado 1 de agosto en partido de la Liga MX.

Marcador: Querétaro 3-2 Tigres

Así fue el 3-2 en la Jornada 3 del Apertura 2026

En el partido Querétaro vs Tigres de la Jornada 3 de la Liga MX arrancó movido con dos goles de los Gallos Blancos antes de que se cumplieran 20 minutos.

Tigres acortó distancias previo a que ambos equipos se fueran al descanso del medio tiempo, y terminó igualando el marcador.

Sin embargo, el destino marcó el triunfo agónico para los Gallos Blancos.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 Querétaro vs Tigres:

Minuto 11: Alí Ávila demostró su gran momento y abrió el marcador a favor del Querétaro.

Minuto 18: Mateo Coronel marcó el 2-0 a favor de los Gallos Blancos.

Minuto 41: Rodrigo Aguirre puso el 1-2 para los Tigres.

Minuto 61: Juan Brunetta empata vía penalti el partido, 2-2.

Minuto 90+12: Santiago Homenchenko le da el triunfo al Querétaro

Juan Brunetta le había dado el empate a Tigres en la cancha del Querétaro (mexsport / Fernando Monreal)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Tigres?

Tigres volverá a ser visitante en su siguiente partido, cuando visite al Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este martes 4 de agosto.

Querétaro, por su parte, se meterá a la cancha del FC Dallas el miércoles 5 de agosto.

La Liga MX se detendrá poco más de una semana, para reanudarse en su jornada 4 el sábado 15 de agosto.