La Jornada 3 del Apertura 2026 continuó con el partido Atlas vs Rayados este sábado 1 de agosto, duelo que terminó con victoria para el cuadro regio 1-0.

El partido Atlas vs Rayados fue uno de los cuatro juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026, con el Estadio Jalisco como escenario, donde los aficionados Rojinegros salieron decepcionados.

Marcador: Atlas 0-2 Rayados

Atlas vs Rayados: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Atlas había tenido un buen inicio del Apertura 2026 en la Liga MX, pero Rayados fue un sinodal de primer nivel para los Rojinegros en la Jornada 3.

Así fueron los goles y situaciones del partido Atlas vs Rayados

Minuto 28: Diego Rossi anota el 1-0 para Rayados.

Minuto 74: Duk, delantero del Atlas se va expulsado.

Minuto 96: Carlos Salcedo, defensa de Rayados es expulsado.

Minuto 90+7: Lucas Ocampo marca el 2-0 sobre Atlas.

Atlas no pudo sumar en su cancha ante Rayados (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Rayados?

Atlas será uno de los equipos que iniciarán la actividad de la Leagues Cup 2026 el martes 4 de agosto, cuando visiten a Columbus Crew.

El miércoles 5 de agosto, Rayados se medirá con Orlando City en la continuación de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.