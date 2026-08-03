América vs Santos continuaron la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, este domingo 2 de agosto con victoria para los azulcremas, que terminó 3-0.

El partido América vs Santos fue el primero de dos juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026, con el Estadio Banorte como sede.

Marcador: América 3-0 Santos.

América vs Santos: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

En el partido América vs Santos de la Jornada 2 de la Liga MX, las Águilas consiguieron su segunda victoria del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 América vs Santos:

Minuto 2: Gol de Henry Martín (América)

Minuto 73: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 90: Gol de Alejandro Cárdenas (América)

América recibió a Santos en el Estadio Banorte. (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Santos?

América tendrá una pausa del Apertura 2026 de la Liga MX para disputar la Leagues Cup ante San Diego.

Santos, por su parte, jugará la Jornada 1 de la Leagues Cup ante New York FC con el objetivo de sumar tres puntos.