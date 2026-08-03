Toluca vs Necaxa cerraron con la actividad de la Jornada 3 en la Liga MX este domingo 2 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

Después de caer en la Jornada 2 ante Pumas, los Diablos se reencontraron con la senda de la victoria ante la escuadra hidrocálida.

Marcador: Toluca 3-1 Necaxa.

Toluca vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

En el partido Toluca vs Necaxa de la Jornada 3 de la Liga MX, los Diablos Rojos protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para Toluca ante su afición, una escuadra la semana pasada cayó en el duelo por el título de Campeón de Campeones y ahora le entrega tres puntos a su gente en casa.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 Toluca vs Necaxa:

Minuto 30: Gol de Edgar López (Toluca)

Minuto 42: Gol de Julian Carranza (Necaxa)

Minuto 45+5: Gol de Everardo López (Toluca)

Minuto 57: Gol de Luis Jiménez (Autogol Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Necaxa?

Toluca recibirá a Seattle Sounders el proximo miércoles 5 de agosto a las 8:00pm como parte de la actividad del Grupo A de la Leagues Cup, el torneo entre la Liga MX y la MLS.

Necaxa por su parte, enfrentará a Chicago Fire el juevs 6 de agosto a las 6:30pm tiempo del centro de México.