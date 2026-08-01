San Luis vs Tijuana cerraron la actividad del viernes 31 de julio en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX con un empate sin goles en el Estadio Libertad Financiera.

El partido San Luis vs Tijuana fue el segundo de los tres programados para este viernes de Jornada 3 de la Liga MX.

Marcador: San Luis 0-0 Tijuana

San Luis vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Tijuana de Gilberto Mora salió en busca de su tercera victoria para mantenerse en la cima del Apertura 2026 de la Liga MX, sin embargo terminó empatando 0-0 ante San Luis.

A pesar de que no encontraron el triunfo, los Xolos del Loco Abreu mantienen el liderato al menos por esta noche al llegar a 7 puntos en el torneo.

Por su parte, los potosinos sumaron apenas su segundo punto en el torneo y siguen sin derrochar un buen futbol ante su afición por lo que al término del partido hubo abucheos y hasta el grito discriminatorio se hizo presente.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Tijuana?

San Luis y Tijuana jugarán la primera fase de la Leagues Cup, por lo que el Apertura 2026 se detendrá un par de semanas.

En la Leagues Cup, San Luis visita al Inter Miami el miércoles 5 de agosto en la jornada 1, mientras que Tijuana jugará el jueves 6 de julio en Estados Unidos, pero en la cancha del Austin FC.