La Jornada 16 del Clausura 2026 concluyó con Chivas consolidado como líder general de la competencia en la Liga MX al sumar 35 puntos luego de empatar con Necaxa.

Chivas | 35 puntos Pumas | 33 puntos Pachuca | 31 puntos Cruz Azul | 30 puntos Toluca | 27 puntos América | 25 puntos Atlas | 23 puntos Tigres | 22 puntos Tijuana | 22 puntos León | 22 puntos Monterrey | 18 puntos Atlético de San Luis | 18 puntos Necaxa | 18 puntos Querétaro | 17 puntos FC Juárez | 16 puntos Mazatlán FC | 15 puntos Puebla | 13 puntos Santos | 9 puntos

El Rebaño Sagrado mantiene la cima al concluir la Jornada 16, mientras que Pumas (33) lo sigue muy de cerca en la clasificación general del Clausura 2026 en la Liga MX.

Pachuca y Cruz Azul completan los cuatro primeros puestos de la tabla y Toluca es quinto, pero eso podría cambiar en la última jornada en medida de los resultados.

Será la semana entrante cuando se conozca el acomodo definitivo de la clasificación general y con ello, los duelos de la Liguilla.

Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX:

Querétaro 1-1 Cruz Azul

Pumas 4-2 FC Juárez

Monterrey 2-1 Puebla

León 2-3 América

Atlas 0-0 Tigres

Atlético de San Luis 2-0 Santos

Mazatlán FC 4-3 Toluca

Tijuana 2-0 Pachuca

Necaxa 0-0 Chivas

Pumas se puso de sublíder con su victoria sobre FC Juárez (Adrian Macias / Adrian Macias)

Fechas y horarios de la Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX

Será el próximo fin de semana cuando se juegue la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX y con ello, llegará a su fin la fase regular del certamen.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX:

Viernes 24 de abril:

Puebla vs Querétaro | 21:00 horas

Sábado 25 de abril:

Pachuca vs Pumas | 17:00 horas

Tigres vs Mazatlán FC | 17:00 horas

Toluca vs León | 19:00 horas

Chivas vs Tijuana | 19:07 horas

América vs Atlas | 21:00 horas

FC Juárez vs Atlético de San Luis | 21:00 horas

Domingo 26 de abril: