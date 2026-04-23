La Jornada 16 del Clausura 2026 concluyó con Chivas consolidado como líder general de la competencia en la Liga MX al sumar 35 puntos luego de empatar con Necaxa.
- Chivas | 35 puntos
- Pumas | 33 puntos
- Pachuca | 31 puntos
- Cruz Azul | 30 puntos
- Toluca | 27 puntos
- América | 25 puntos
- Atlas | 23 puntos
- Tigres | 22 puntos
- Tijuana | 22 puntos
- León | 22 puntos
- Monterrey | 18 puntos
- Atlético de San Luis | 18 puntos
- Necaxa | 18 puntos
- Querétaro | 17 puntos
- FC Juárez | 16 puntos
- Mazatlán FC | 15 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Santos | 9 puntos
El Rebaño Sagrado mantiene la cima al concluir la Jornada 16, mientras que Pumas (33) lo sigue muy de cerca en la clasificación general del Clausura 2026 en la Liga MX.
Pachuca y Cruz Azul completan los cuatro primeros puestos de la tabla y Toluca es quinto, pero eso podría cambiar en la última jornada en medida de los resultados.
Será la semana entrante cuando se conozca el acomodo definitivo de la clasificación general y con ello, los duelos de la Liguilla.
Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.
Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX:
- Querétaro 1-1 Cruz Azul
- Pumas 4-2 FC Juárez
- Monterrey 2-1 Puebla
- León 2-3 América
- Atlas 0-0 Tigres
- Atlético de San Luis 2-0 Santos
- Mazatlán FC 4-3 Toluca
- Tijuana 2-0 Pachuca
- Necaxa 0-0 Chivas
Fechas y horarios de la Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX
Será el próximo fin de semana cuando se juegue la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX y con ello, llegará a su fin la fase regular del certamen.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX:
Viernes 24 de abril:
- Puebla vs Querétaro | 21:00 horas
Sábado 25 de abril:
- Pachuca vs Pumas | 17:00 horas
- Tigres vs Mazatlán FC | 17:00 horas
- Toluca vs León | 19:00 horas
- Chivas vs Tijuana | 19:07 horas
- América vs Atlas | 21:00 horas
- FC Juárez vs Atlético de San Luis | 21:00 horas
Domingo 26 de abril:
- Santos vs Monterrey | 17:00 horas
- Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas