A semanas de que arranque la Liguilla, Chivas anunció la sorpresiva salida de Alan Pulido, quien deja de ser jugador rojiblanco tras un acuerdo de rescisión anticipada.

El delantero regresó en 2025 como fichaje estelar, pero nunca logró consolidarse bajo la dirección de Gabriel Milito.

Con apenas 21 partidos y dos goles en su segunda etapa, Pulido se despide del Rebaño Sagrado sin cumplir las expectativas, mientras su futuro profesional —o incluso el retiro— permanece en incertidumbre.

Chivas rescinde contrato de Alan Pulido (ESPECIAL)

¿Cómo le fue a Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas?

Alan Pulido regresó a Chivas el 7 de enero del 2025, un fichaje que ilusionó a los aficionados, pues se trataba del retorno del que en ese momento era su último campeón de goleo.

Luego de poco más de un año, se hace oficial la salida de Alan Pulido de Chivas tras no conseguir un puesto titular en el equipo dirigido por Gabriel Milito y pasar a ser hasta la tercera opción de entre los delanteros.

En esta segunda etapa, Pulido solo jugó 21 partidos y, durante este tiempo, únicamente logró anotar en dos ocasiones en el Clausura 2025.

¿A qué equipo irá Alan Pulido tras su paso por Chivas?

Hasta el momento, se desconoce a qué equipo podría ir Alan Pulido, pues al terminar su contrato con Chivas se convierte en agente libre.

Con 35 años de edad y su presente en el futbol, el retiro también podría ser una opción para Alan Pulido que entre su palmarés con Chivas tiene una Concachampions, una Liga MX y una Copa MX.

Por el momento, el delantero no se ha pronunciado públicamente sobre su salida del Rebaño Sagrado.