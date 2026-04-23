Atlas vs Tigres se enfrentaron este miércoles 22 de abril como parte de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue....

Marcador: Atlas 0-0 Tigres | Jornada 16 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el Atlas vs Tigres de la Jornada 16 de la Liga MX

El partido Atlas vs Tigres fue muy parejo con muchas imprecisiones y pocas llegadas de gol, aún cuando los dos equipos tenían la urgencia de ganar.

Situaciones del partido:

Minuto 90+10: Tarjeta roja para Gustavo Ferrereis (Atlas)

¿Cómo quedan Atlas y Tigres en la tabla general de la Liga MX?

Tras el duelo de este miércoles en la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Atlas y Tigres en la tabla general.

Con este resultado, tanto Atlas y Tigres se quedan exactamente igual. En el séptimo y octavo lugar con 22 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Tigres en la Liga MX?

Atlas y Tigres vuelven a la actividad de la Liga MX en la Jornada 17, la última de la competencia y en la que definirán su pase a la Liguilla.

Atlas visitará al América el sábado 25 de abril a las 21 horas en el Estadio Banorte.

Tigres despedirá de la Liga MX al Mazatlán FC el sábado 25 de abril, partido que se jugará en el Estadio Universitario a las 17 horas.