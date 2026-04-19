La noche en el Estadio Azteca terminó con un ambiente totalmente tenso tras el duelo entre América y Toluca, donde el cierre del partido dejó una fuerte confrontación que no se quedó únicamente en el terreno de juego.

La bronca inició en la cancha luego de varias jugadas calientes, reclamos y empujones entre futbolistas de ambos equipos, lo que elevó la tensión en los minutos finales del encuentro. Toluca se quedó con uno menos por la expulsión a Helinho, quien se encaró con varios jugadores de América, principalmente Alejandro Zendejas.

En medio del caos, Henry Martín y Helinho fueron señalados como los principales protagonistas de la trifulca que siguió en el camino hacia los vestidores, esto al encabezar los reclamos y quedar en el centro del altercado mientras el juego seguía en el campo.

Tensión en los pasillos del Estadio Azteca durante el América vs Toluca

La situación no terminó en el césped, ya que la confrontación se trasladó a los pasillos del Estadio Azteca, específicamente en la zona rumbo a los vestidores, donde continuaron los empujones y discusiones entre miembros tanto de América como de Toluca.

Integrantes de los cuerpos técnicos de amos equipos tuvieron que intervenir directamente para separar a los jugadores y evitar que la bronca escalara aún más dentro del túnel del estadio, sobre todo por la cercanía con aficionados de América y Toluca que estaban en una zona VIP cercana a donde sucedió el altercado.

El ambiente se tornó cada vez más complicado, por lo que personal de seguridad del Estadio Azteca también tuvo que ingresar para contener la situación y controlar el acceso a la zona de vestidores.

Helinho y Zendejas se encararon durante la discusión (Cortesia Club Toluca / Cortesia Club Toluca)

Helinho peleó con aficionados

En videos que circularon en redes sociales se observa que aficionados ubicados en zonas VIP habrían insultado a Helinho en medio del incidente, lo que incrementó la tensión en el lugar.

El propio Helinho respondió también con insultos hacia los aficionados a través de un cristal, según las imágenes difundidas, lo que encendió aún más los ánimos en ese sector del estadio.

El episodio dejó un cierre muy caliente del encuentro entre América y Toluca, dos equipos con una rivalidad intensa en los últimos años.