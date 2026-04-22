Pumas vs FC Juárez se midieron en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó 4-2 a favor de los dirigidos por Efraín Juárez.

Marcador final: Pumas 4-2 FC Juárez

Pumas vs FC Juárez: así fue el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El partido Pumas vs FC Juárez de la Jornada 16 del Clausura 2026 fue caótico, con un primer tiempo muy malo para el cuadro de CU, pero con un segundo completamente perfecto.

Goles del partido Pumas vs FC Juárez:

Minuto 35: Gol de Francisco Nevarez (FC Juárez)

Minuto 45+1: Gol de Jairo Torres (FC Juárez)

Minuto 55: Tarjeta roja a Éder López (FC Juárez)

Minuto 66: Gol de Guillermo Martínez (Pumas)

Minuto 70: Gol de Guillermo Martínez (Pumas)

Minuto 86: Gol de Robert Morales (Pumas)

Minuto 90+8: Gol de Robert Morales (Pumas)

¿Cómo van Pumas y FC Juárez después de 16 jornadas de la Liga MX?

Pumas y FC Juárez llegarán a la Jornada 17 de la Liga MX con objetivos distintos.

En el caso del cuadro de la UNAM, deberán ganar para buscar asegurar el segundo lugar general o incluso el liderato.

En el caso del FC Juárez, solo le restará despedir el torneo en casa en lo que será su último duelo del torneo.

¿Quién será el próximo rival de Pumas en la Liga MX?

Pumas visitará a Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que intentarán sumar puntos que lo mantengan en los primeros lugares.

El partido será uno de los más atractivos y se jugará el sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo.

¿Contra quién juega FC Juárez en la Jornada 17 de la Liga MX?

FC Juárez recibirá el sábado 25 de abril al San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido entre dos equipos eliminados.