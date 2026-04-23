Necaxa vs Chivas chocaron este miércoles 22 de abril en el cierre de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue un triste empate sin goles.

Marcador: Necaxa 0-0 Chivas | Jornada 16 Clausura 2026 Liga MX

Necaxa vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El partido Necaxa vs Chivas terminó empatado sin goles, aunque sí hubo emociones, sobre todo por constantes llegadas del Rebaño que no terminaron en gol.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 90+4: Tarjeta roja para Alexis Peña (Necaxa)

¿Cómo quedan Necaxa y Chivas en la tabla general de la Liga MX?

Tras el duelo de este miércoles en la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Necaxa y Chivas en la tabla general.

El Club Necaxa queda matemáticamente eliminado, sin posibilidades de calificar a la Liguilla.

Mientras que Chivas, pese a no ganar, se queda como líder de la tabla general con 35 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Chivas en la Liga MX?

Necaxa visitará a Cruz Azul el domingo 26 de abril a las 19 horas en el Estadio Banorte, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas cerrará su calendario regular en la Liga MX en su cancha, donde recibirá a Tijuana el sábado 14 de abril desde las 19 horas.