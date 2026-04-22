Querétaro vs Cruz Azul jugaron en el Estadio La Corregidora como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó 1-1; sin embargo, La Máquina podría perder el duelo en la mesa por una posible alineación indebida.

Marcador final: Querétaro 1-1 Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El partido Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 16 del Clausura 2026 fue un partido que parecía se llevaría La Máquina de manera fácil, pero no fue así.

Gallos se comportó a la altura y empató el encuentro para sumar un punto en casa.

Goles del partido Querétaro vs Cruz Azul:

Minuto 9: Gol de Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Minuto 45+2: Autogol de Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Sin embargo, el cuadro celeste podría perder el partido en la mesa debido a una alineación indebida.

De acuerdo con reportes, Paolo Arriaga, integrante del staff médico de Cruz Azul, habría estado en la banca durante el primer tiempo sin estar registrado oficialmente dentro del cuerpo médico.

Esto podría considerarse una alineación indebida, situación por la que el conjunto de los Querétaro ya estaría preparando una queja formal ante la Liga MX.

En caso de proceder, el resultado podría definirse en la mesa con posible pérdida de puntos para Cruz Azul.

¿Cómo van Querétaro y Cruz Azul después de 16 jornadas de la Liga MX?

Querétaro y Cruz Azul llegarán a la Jornada 17 de la Liga MX con objetivos distintos.

Cruz Azul busca escalar lugares en la tabla general de cara a la Liguilla, mientras que Gallos busca despedirse del torneo con una victoria en casa.

¿Quién será el próximo rival de Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul recibirá al Necaxa en la Jornada 17 de la Liga MX, con el objetivo de mejorar su posición de cara a la Liguilla.

El partido se jugará el domingo 26 de abril a las 19 horas en el Estadio Banorte.

¿Contra quién juega Querétaro en la Jornada 17 de la Liga MX?

Querétaro visitará el viernes 24 de abril al Puebla en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido entre dos equipos eliminados.