Después de la Jornada 12 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Toluca y Atlas siguen a tres puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.
- América | 24 puntos
- Toluca | 21 puntos
- Atlas| 21 puntos
- Chivas | 20 puntos
- Cruz Azul | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- León | 18 puntos
- Rayados | 17 puntos
- Santos| 16 puntos
- Tijuana | 16 puntos
- Pumas | 16 puntos
- Puebla | 16 puntos
- Tigres | 14 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- San Luis| 13 puntos
- Atlante | 11 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
Atlas llegó a 21 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Toluca empató en casa para mantenerse en segundo lugar general del Apertura 2026.
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Rayados vence 2-1 a Pachuca en la Jornada 12 de la Liga MX
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América mantiene el liderato de la Liga MX tras vencer a León
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Toluca empata con San Luis y se mantiene en los primeros puestos de la Liga MX
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Chivas empata con Tigres y se mantiene en puestos de clasificación en la Liga MX
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Juninho le mete doblete al Atlante y mantiene a Pumas con aspiraciones de Liguilla
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Cruz Azul propina goleada a FC Juárez y sube posiciones en el Apertura 2026
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Puebla y Tijuana empatan en el inicio de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
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Atlas gana de visitante al Necaxa en el inicio de la Jornada 12
La Jornada 13 se juegan el martes 20 y miércoles 21 de octubre.
Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Pumas, América y Cruz Azul.
Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX:
- Necaxa 0-2
- Tijuana 0-0 Puebla
- Atlante 1-2 Pumas
- Santos 5-0 Querétaro
- Chivas 1-1 Tigres
- León 3-5 América
- Toluca 1-1 San Luis
- Cruz Azul 5-0 FC Juárez
- Rayados 2-1 Pachuca
Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX:
Martes 20 de octubre
- Chivas vs Necaxa | 18:07 horas
- FC Juárez vs Atlante | 19 horas
- San Luis vs Querétaro | 19 horas
- Tigres vs León | 21 horas
Miércoles 21 de octubre
- Puebla vs Rayados | 19 horas
- Atlas vs América | 19 horas
- Toluca vs Tijuana | 19:00 horas
- Pachuca vs Cruz Azul | 21 horas
- Santos vs Pumas | 21:10 horas