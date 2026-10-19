Después de la Jornada 12 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Toluca y Atlas siguen a tres puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

América | 24 puntos Toluca | 21 puntos Atlas| 21 puntos Chivas | 20 puntos Cruz Azul | 20 puntos Querétaro | 20 puntos León | 18 puntos Rayados | 17 puntos Santos| 16 puntos Tijuana | 16 puntos Pumas | 16 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 14 puntos Pachuca | 13 puntos San Luis| 13 puntos Atlante | 11 puntos Necaxa | 9 puntos FC Juárez | 4 puntos

Atlas llegó a 21 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Toluca empató en casa para mantenerse en segundo lugar general del Apertura 2026.

La Jornada 13 se juegan el martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Atlas se metió en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026 (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Pumas, América y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX:

Necaxa 0-2

Tijuana 0-0 Puebla

Atlante 1-2 Pumas

Santos 5-0 Querétaro

Chivas 1-1 Tigres

León 3-5 América

Toluca 1-1 San Luis

Cruz Azul 5-0 FC Juárez

Rayados 2-1 Pachuca

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX:

Martes 20 de octubre

Chivas vs Necaxa | 18:07 horas

FC Juárez vs Atlante | 19 horas

San Luis vs Querétaro | 19 horas

Tigres vs León | 21 horas

Miércoles 21 de octubre