Después de la Jornada 12 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Toluca y Atlas siguen a tres puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. América | 24 puntos
  2. Toluca | 21 puntos
  3. Atlas| 21 puntos
  4. Chivas | 20 puntos
  5. Cruz Azul | 20 puntos
  6. Querétaro | 20 puntos
  7. León | 18 puntos
  8. Rayados | 17 puntos
  9. Santos| 16 puntos
  10. Tijuana | 16 puntos
  11. Pumas | 16 puntos
  12. Puebla | 16 puntos
  13. Tigres | 14 puntos
  14. Pachuca | 13 puntos
  15. San Luis| 13 puntos
  16. Atlante | 11 puntos
  17. Necaxa | 9 puntos
  18. FC Juárez | 4 puntos

Atlas llegó a 21 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Toluca empató en casa para mantenerse en segundo lugar general del Apertura 2026.

La Jornada 13 se juegan el martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Atlas gana de visitante al Necaxa en el inicio de la Jornada 12.
Atlas se metió en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026 (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Pumas, América y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX:

  • Necaxa 0-2
  • Tijuana 0-0 Puebla
  • Atlante 1-2 Pumas
  • Santos 5-0 Querétaro
  • Chivas 1-1 Tigres
  • León 3-5 América
  • Toluca 1-1 San Luis
  • Cruz Azul 5-0 FC Juárez
  • Rayados 2-1 Pachuca

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX:

Martes 20 de octubre

  • Chivas vs Necaxa | 18:07 horas
  • FC Juárez vs Atlante | 19 horas
  • San Luis vs Querétaro | 19 horas
  • Tigres vs León | 21 horas

Miércoles 21 de octubre

  • Puebla vs Rayados | 19 horas
  • Atlas vs América | 19 horas
  • Toluca vs Tijuana | 19:00 horas
  • Pachuca vs Cruz Azul | 21 horas
  • Santos vs Pumas | 21:10 horas