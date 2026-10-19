Tras la audiencia del 18 de octubre de 2026 de César Jáuregui, se determinó que el exfiscal de Chihuahua podía vivir su proceso en libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a detenerlo nuevamente.

César Jáuregui ahora enfrenta cargos por traición a la patria y será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Núm 1. “El Altiplano” en el Estado de México, por cargos a nivel federal.

César Jáuregui no irá a prisión por autorizar operativo de la CIA en Chihuahua

Luego de la audiencia de César Jáuregui en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo acusa de ejercicio ilegal servicio público y coalición, por permitir un operativo en Chihuahua con participación de la CIA, un juez determinó que podía vivir su proceso en libertad condicional.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la FGE, informó que el juez determinó que los hechos ocurridos en El Pinal, Morelos en el estado de Chihuahua, no llevan a que César Jáuregui viva su proceso en prisión.

César Jáuregui Moreno, el fiscal de Chihuahua. (Redes Sociales)

Ante ello, determinó que el exfiscal no podrá salir del país, ni del estado de Chihuahua, así como hacer la entrega de su pasaporte, visa, imposibilidad de comunicarse con testigos y “la presentación periódica ante una autoridad de vigilancia una vez al mes”.

Sería para este jueves 22 de octubre a las 10:00 que se realizaría la audiencia de vinculación a proceso contra César Jáuregui.

César Jáuregui es detenido por la FGR y es trasladado a “El Altiplano”

Tras darse la libertad condicional del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui fue detenido por la FGR tras una orden de aprehensión a nivel federal por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Persiguiendo los mismos hechos ocurridos en El Pinal con los agentes de la CIA, ahora la FGR cumplimentó la orden de aprehensión por lo que César Jáuregui fue detenido “minutos después” de concluir su audiencia estatal.

Gilberto Loya Chávez explicó que la detención de la FGR sigue un curso distinto al de la FGE de Chihuahua.

Asimismo, informó que César Jáuregui está en custodia federal, situación que se sabe ha llevado al traslado del exfiscal a “El Altiplano” con -posiblemente- una audiencia inicial el 20 de octubre.