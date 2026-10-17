Puebla vs Tijuana abrieron la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado a favor de las Xolas en calidad de visitantes.

Después del resultado en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 11, Puebla suma 4 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana, por su parte, llegó a 10 puntos en el séptimo lugar del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-1 Tijuana

Puebla vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana salió como favorito para lograr la victoria en la Jornada 11, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo B, Puebla y Tijuana necesitaban el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Tijuana:

Minuto 60: Gol de Kader Hançar (Puebla 0-1 Tijuana)

Minuto 71: Gol de Abigail Martínez (Puebla 1-1 Tijuana)

Fue un partido muy peleado en el Estadio Cuauhtémoc (@ClubPueblaFem)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Tijuana en la Liga Femenil BBVA

Puebla visita en la Jornada 12 al Atlas, en partido programado para jugarse el lunes 26 de octubre en el Estadio Jalisco.

Tijuana abre la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, el viernes 23 de octubre recibiendo a Pumas.