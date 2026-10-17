Necaxa vs Atlas abrieron la actividad sabatina en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 2-0.

Después del resultado en la Jornada 12, Necaxa suma 9 puntos para quedarse en el lugar 17 de la tabla general.

Atlas, por su parte, se ubica en el segundo lugar de la tabla general con 21 puntos.

Marcador final: Necaxa 0-2 Atlas.

Necaxa vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Necaxa y Atlas salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Necaxa con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Atlas en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs Atlas:

Minuto 5: Gol de Ryan Mmaee (Atlas)

Minuto 90: Gol de Manuel Capasso (Atlas)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Atlas en la Liga MX?

Necaxa visitará a Chivas en la Jornada 13 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el martes 20 de octubre.

En su siguiente partido, Atlas se mide con América en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.