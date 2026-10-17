La venta de AT&T México a Grupo Televisa y Fintech Holdings ha generado dudas sobre el futuro de la acción colectiva promovida por antiguos usuarios de Nextel que buscan obtener reembolsos por servicios contratados entre 2008 y 2012.

Aunque la operación está prevista para concretarse en 2027, especialistas advierten que un cambio de propietario no elimina automáticamente las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales.

El principal reto será determinar qué entidad asumirá la responsabilidad de cumplir una eventual condena y garantizar que los consumidores puedan ejercer sus derechos.

La venta de AT&T México reabre dudas sobre la acción colectiva contra Nextel

La venta del negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T México a Grupo Televisa y Fintech Holdings abre interrogantes sobre el futuro de la acción colectiva contra Nextel, mediante la cual antiguos usuarios pueden reclamar el reembolso de pagos por el servicio de radio o trunking contratado entre septiembre de 2008 y el 29 de febrero de 2012.

El acuerdo, anunciado el 13 de octubre de 2026 por 2 mil millones de dólares, contempla que la operación se concrete durante el primer trimestre de 2027, sujeta a las autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones.

Sin embargo, el cambio de propietario no extingue automáticamente las obligaciones judiciales de una empresa.

El punto central será determinar qué sociedad conserva la responsabilidad de cumplir la sentencia y si la operación contempla una reorganización corporativa que pueda modificar la forma de exigir el pago.

La acción colectiva 271/2022 plantea devolución total y bonificación del 20%

La acción colectiva 271/2022, promovida por LM Krasovsky Asociados, Sociedad Civil, contempla la devolución de las cantidades pagadas por el servicio durante el periodo establecido, además de una bonificación del 20%, conforme a las condiciones de la resolución judicial.

El caso tiene antecedentes que se remontan a 2012 y atravesó diversas instancias judiciales, incluidos procedimientos de amparo.

En junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso de revisión, con lo que quedó firme la sentencia recurrida.

Un antecedente relevante es otra acción colectiva promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que se reconoció la responsabilidad de AT&T Comunicaciones Digitales como causahabiente por fusión de sociedades vinculadas con Nextel.

No obstante, esa resolución corresponde a un expediente distinto y no determina por sí misma cómo se ejecutará la condena de la acción 271/2022.

Cómo se ejecutará la condena de la acción 271/2022 (AT&T MX)

Para conocer el impacto de la compraventa será necesario revisar los documentos de la operación, identificar a las sociedades responsables y consultar las actuaciones más recientes del juicio.

También deberá verificarse si existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Mientras tanto, los consumidores que cumplan los requisitos pueden consultar el aviso oficial de Profeco sobre el procedimiento y el plazo de adhesión de 18 meses.

La interrogante es si la transición de de AT&T México a Grupo Televisa y Fintech Holdings permitirá ejecutar la condena sin obstáculos y garantizar que los antiguos usuarios reciban las cantidades que legalmente les correspondan.