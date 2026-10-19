Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó la salida de Leonel Cota Montaño de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y explicó la razón en su conferencia mañanera del 19 de octubre.

El motivo es por la designación a la coordinación en Baja California Sur que encabeza su hijo Manuel Alejandro Cota Cárdenas, por lo cual ambos estuvieron de acuerdo -Sheinbaum y Leonel Cota- en su salida.

“Yo se lo pedí… porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papa esté aquí mientras su hijo está compitiendo… para que no se preste para que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando a algún candidato de algún partido político… lo traía ya él y dijo sí creo que es lo mejor…" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que lo que busca es que no se diga que se usan las instituciones públicas en apoyo de candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

Sheinbaum y Leonel Cota acuerdan salida de Sader

Claudia Sheinbaum detalló que ambos estuvieron de acuerdo en su salida de Sader y que el propio Leonel Cota fue quién le hizo la propuesta.

La presidenta de México dijo que el objetivo es que no se diga que la Sader o cualquier otra dependencia del gobierno está apoyando candidaturas de familiares rumbo a las elecciones 2027.

Leonel Cota apoyará en Morena rumbo a elecciones 2027

Sheinbaum dijo que el futuro profesional de Leonel Cota está en Morena y que su dirigenta Ariadna Montiel lo buscó para sumarse a actividades partidistas.

Detalló que no necesariamente va a apoyar en Baja California Sur, donde su hijo, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el titular de la coordinación del movimiento de Transformación.

Manuel Alejandro Cota Cárdenas fue elegido como coordinador en Baja California Sur el 28 de septiembre pasado rumbo al proceso electoral de 2027.