Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, al señalar que es considerado el principal responsable del operativo realizado en abril de 2026 en el que participaron agentes de la CIA en territorio mexicano.

Hay un reconocimiento de la autoridad en Chihuahua de que el exfiscal (César Jáuregui) fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio (...) si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia, son los fiscales y las fiscales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 19 de octubre de 2026, la presidenta de México sostuvo que César Jáuregui tenía la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas durante el despliegue.

Además, Claudia Sheinbaum calificó como irresponsables algunas de las condiciones en las que se desarrolló la operación con participación agentes de la CIA.

“Como van en la noche o en la madrugada en un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio, eso también tiene que explicarse”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum señala a Jáuregui como principal responsable del operativo de la CIA en Chihuahua

Se ha dado a conocer que César Jáuregui obtuvo libertad condicional por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua por delitos de servidores públicos, pero la FGR lo aprehendió por traición a la patria minutos después.

Ante ello, Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del pueblo del 19 de octubre de 2026 que César Jáuregui es el “principal responsable” del operativo que permitió la operación de agentes de la CIA en Chihuahua.

Citando los argumentos reconocidos por la propia FGE de Chihuahua, apuntó que al haber sido el fiscal en el momento en que el operativo de la CIA se llevó a cabo, es el principal responsable y encargado no solo de respetar la ley, sino hasta de las consecuencias de fue la muerte de los dos agentes de Estados Unidos.

Por otra parte, explicó que la FGR y la FGE trabajan de forma conjunta por el proceso llevado contra el exfiscal.

Asimismo, sostuvo que Ernestina Godoy, titular de la FGR, le informó que la investigación sigue, pues además se indaga la participación de César Jáuregui “en otros temas”.

Claudia Sheinbaum tilda como “irresponsable” actuación de César Jáuregui por operativo en Chihuahua

Además de que la presidenta de México informó sobre el proceso legal de César Jáuregui, también compartió que ha reflexionado al respecto del tema.

Claudia Sheinbaum explicó que a su punto de vista, César Jáuregui no solo fue irresponsable al violar la ley siendo fiscal, sino también al aprobar el operativo en la madrugada en una carretera sumamente peligrosa.

La mandataria dijo que distante al tema de inseguridad, la carretera en dos los dos agentes de la CIA murieron, es peligrosa por el nivel de curvas que tiene, de modo que hay que conocer muy bien el camino para viajar en ella en la madrugada.

Claudia Sheinbaum señaló que nadie debería perder la vida en un contexto de irresponsabilidad como pasó en Chihuahua.