Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, emprendió acciones legales contra la editorial Penguin Random House por el uso de su imagen en la portada del libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández.

La demanda fue presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y, de acuerdo con su abogado, Hugo Torres, busca obtener una reparación económica proporcional a las ventas de la obra.

La defensa sostiene que la fotografía utilizada en la portada fue tomada de la cuenta personal de Instagram de Coronel y posteriormente modificada e ilustrada con fines publicitarios y de marketing, sin que ella otorgara su consentimiento.

Demanda de Emma Coronel contra Penguin Random House se centra en sus derechos de imagen

La defensa de Emma Coronel sostiene que la demanda no cuestiona la investigación periodística ni las afirmaciones incluidas por Anabel Hernández en el libro “Emma y las otras señoras del narco”.

El litigio se concentra en el presunto uso no autorizado de su imagen con fines comerciales y en la posible vulneración de sus derechos.

El equipo legal también rechaza el argumento de que la libertad de expresión justifique utilizar la fotografía sin su consentimiento.

Con el recurso presentado ante el IMPI, la defensa busca que se determinen las responsabilidades correspondientes por el uso comercial de una imagen personal obtenida de redes sociales y reproducida en una publicación editorial.

¿Cuánto dinero reclama Emma Coronel por la portada del libro de Anabel Hernández?

El abogado Hugo Torres estimó que la compensación económica podría alcanzar hasta un millón de dólares, según los cálculos que expuso sobre las ventas del libro.

De acuerdo con sus declaraciones, la obra habría vendido cerca de 200 mil ejemplares.

Si cada copia se hubiera comercializado a un precio de 20 dólares, el monto total de las ventas ascendería a cuatro millones de dólares.

A partir de esas cifras, la defensa plantea una compensación de hasta un millón de dólares por el uso de la imagen de Coronel. Sin embargo, esta cantidad corresponde a una estimación expuesta por su abogado y no a una indemnización determinada por una resolución judicial.

Aunque la demanda se habría presentado meses antes de hacerse pública, el caso se suma a otros litigios relacionados con dos libros de Anabel Hernández sobre mujeres vinculadas al crimen organizado: Emma y las otras señoras del narco (2021) y Las señoras del narco: Amar en el infierno (2023).

El caso de Violeta Vizcarra, antecedente en el IMPI

Uno de los antecedentes mencionados en relación con el caso de Emma Coronel es el de la socialité Violeta Vizcarra, quien, según la información disponible, obtuvo una resolución favorable en una demanda ante el IMPI el 21 de mayo de 2025.

Este antecedente podría resultar relevante para el litigio de Coronel, aunque el resultado de un procedimiento anterior no determina por sí mismo la resolución de su caso.