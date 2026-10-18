Toluca vs San Luis jugaron en actividad sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-1.

Después del resultado en la Jornada 12, Toluca se ubica en segundo lugar con 21 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 13 unidades en la posición 13 del Apertura 2026.

Marcador final: Toluca 1-1 San Luis.

Toluca vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Toluca vs San Luis se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Toluca con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras San Luis en busca de acercarse a zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Toluca vs San Luis:

Minuto 62: Gol de Erick Guitérrez (Toluca)

Minuto 71: Gol de Rafa Llorente (San Luis)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y San Luis en la Liga MX?

Toluca y San Luis volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Toluca recibe a Tijuana el miércoles 21 de octubre, mientras que San Luis enfrenta a Querétaro el martes 20.