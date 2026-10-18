Chivas vs Tigres jugaron en actividad sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-1.

Después del resultado en la Jornada 12, Chivas se ubica en cuarto lugar con 20 puntos.

Tigres, por su parte, se quedó con 14 unidades en la posición 13 del Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 1-1 Tigres

Chivas vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Chivas vs Tigres se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Chivas con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras Tigres en busca de acercarse a zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Tigres:

Minuto 36: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

Minuto 77: Gol de Jordan Carrillo (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Tigres en la Liga MX?

Chivas y Tigres volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, que inicia el martes 20 de octubre.

Chivas recibe a Necaxa el martes 20 de octubre, mientras que Tigres será anfitrión de León el mismo día.