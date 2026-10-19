Paul Aguilar sufrió un accidente automovilístico en Michoacán y fue trasladado a un hospital particular de La Piedad, luego de ser localizado cerca de unas vías del tren.

De acuerdo con la información disponible, Paul Aguilar habría perdido el control de su camioneta BMW, que terminó cerca de las vías ferroviarias en el tramo Estación Patty-Vista Hermosa.

El exjugador fue encontrado semiconsciente y con algunas heridas, por lo que recibió primeros auxilios antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué le pasó a Paul Aguilar en Michoacán? Estado de salud del exfutbolista

El accidente habría ocurrido alrededor de las 23:47 horas, a la altura del kilómetro 16, donde elementos de seguridad localizaron la camioneta con daños.

El vehículo presentaba afectaciones en distintas partes de la carrocería y, de acuerdo con los reportes, la puerta correspondiente al conductor permanecía cerrada.

Rescatistas realizaron maniobras para extraer al exfutbolista del automóvil, debido a las condiciones en que quedó la camioneta tras el accidente en Michoacán.

Paul Aguilar espera ir al Mundial de Rusia (Víctor León/Mexsport)

Después de ser auxiliado en el lugar, Aguilar fue trasladado a un hospital particular ubicado en La Piedad, donde quedó bajo atención médica.

La camioneta BMW también fue retirada del sitio mediante una grúa y trasladada a un corralón, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial del exfutbolista ni de personas allegadas que confirme las circunstancias exactas del percance.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones de Aguilar, su evolución médica o cuánto tiempo podría permanecer bajo observación.

Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el accidente, mientras permanece pendiente una actualización oficial sobre el estado de salud de Paul Aguilar.