El Club Santos Laguna informó que su presidente Aleco Irarragorri Kalb, fue operado de urgencia durante la madrugada del 17 de octubre de 2026.

El comunicado detalló que Aleco Irarragorri Kalb presentó molestias tras el partido que Santos Laguna disputó contra Querétaro, por lo que recibió atención médica y la razón para una operación urgente.

Operan a Aleco Irarragorri Kalb, el presidente de Santos Laguna

La victoria que Santos Laguna tuvo sobre Querétaro en el partido del 17 de octubre, trajo de trasfondo un trago amargo para Aleco Irarragorri Kalb, pues tuvo que ser operado de urgencia tras presentar malestar.

En un comunicado, el Club Santos Laguna informó que en la madrugada Aleco Irarragorri Kalb se sometió a una cirugía de vesícula biliar. Sin embargo, el presidente del equipo se encuentra en recuperación y con evolución “satisfactoria”.

Comunicado de Santos Laguna sobre la salud de Aleco Irarragorri. (@ClubSantos)

Asimismo, informaron que actualmente no se sabe el tiempo en que Aleco Irarragorri Kalb estará en recuperación, por lo que será el Club Santos Laguna quien informe su evolución.

Sin embargo, ante su estado de salud, se cree que el presidente de Santos Laguna se podría perder el partido de la jornada 13 del Club contra Pumas el 21 de octubre de 2026.