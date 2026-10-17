Atlante vs Pumas abrieron la actividad sabatina en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-2.

Después del resultado en la Jornada 12, Atlante suma 11 puntos para quedarse en el lugar 16 de la tabla general.

Pumas, por su parte, se ubica en el noveno lugar de la tabla general con 16 puntos.

Marcador final: Atlante 1-2 Pumas.

Atlante vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Atlante vs Pumas salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Atlante con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Pumas en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Pumas:

Minuto 42: Gol de Juninho Vieira (Pumas)

Minuto 45+2: Gol de Luis Angel Calzadilla Santillán (Atlante)

Minuto 72: Gol de Juninho Vieira (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Pumas en la Liga MX?

Atlante visitará a FC Juárez en la Jornada 13 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el martes 20 de octubre.

En su siguiente partido, Pumas se mide con Santos en la continuación de la Jornada 13 del Apertura 2026.