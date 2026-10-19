Rayados vs Pachuca jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-1 para la escuadra regiomontana.

Después del resultado en la Jornada 12, Rayados se ubica en octavo lugar con 17 puntos.

Pachuca, por su parte, se quedó con 13 unidades en la decimocuarta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Rayados 2-1 Pachuca.

Rayados vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Rayados vs Pachuca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Rayados con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Pachuca en busca de salir de los últimos lugares de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Rayados vs Pachuca:

Minuto 13: Gol de Diego Rossi (Rayados)

Minuto 16: Gol de Jesús Corona (Rayados)

Minuto 75: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Pachuca en la Liga MX?

Rayados y Pachuca volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Rayados visita a Puebla el miércoles 21 de octubre, mientras que Pachuca enfrenta al Cruz Azul el miércoles 21.