León vs América jugaron en actividad sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 3-5.

Después del resultado en la Jornada 12, León se ubica en séptimo lugar con 18 puntos.

América, por su parte, se quedó con 24 unidades en la primera posición del Apertura 2026.

Marcador final: León 3-5 América.

León vs América: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

León vs América se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras León en busca de mantenerse en zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido León vs América:

Minuto 24: Gol de Henry Martin (América)

Minuto 34: Gol de Carlos Álvarez (América)

Minuto 53: Gol de José Alfonso Alvarado (León)

Minuto 58: Gol de Erick Sánchez (América)

Minuto 82: Gol de Iván Jared Moreno (León)

Minuto 84: Gol de Óscar Perea (América)

Minuto 90: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 90+6: Gol de Ismael Díaz (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y América en la Liga MX?

León y América volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

León visita a Tigres el martes 20 de octubre, mientras que América enfrenta al Atlas el miércoles 21.