Cruz Azul vs FC Juárez jugaron en actividad sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 5-0.

Después del resultado en la Jornada 12, Cruz Azul se ubica en quinto lugar con 20 puntos.

FC Juárez, por su parte, se quedó con 18 unidades en la cuarta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Cruz Azul 5-0 FC Juárez.

Cruz Azul vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Cruz Azul con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras FC Juárez en busca de salir del fondo de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs FC Juárez:

Minuto 4: Gol de Andrés Montaño (Cruz Azul)

Minuto 23: Gol de Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Minuto 45+3: Gol de Omar Campos (Cruz Azul)

Minuto 55: Gol de Agustín Palavecino (Cruz Azul)

Minuto 75: Gol de Rogelio González (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y FC Juárez en la Liga MX?

Cruz Azul y FC Juárez volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Cruz Azul visita a Pachuca el miércoles 21 de octubre, mientras que FC Juárez enfrenta al Atlante el martes 20.